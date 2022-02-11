Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101%, в том числе на инвестиционные товары – 101%, промежуточные товары – 101,2%, потребительские товары – 100,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102%, в том числе в растениеводстве – 105,8%, животноводстве – 101%.

Индекс цен в строительстве в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 105,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,4%, машины и оборудование – 101,9%, прочие работы и затраты – 125,9%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,5%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102,1%.