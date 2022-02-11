Строительство цифровых подстанций в Беларуси будет расширяться. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 11 февраля 2022 года филиала РУП «Гродноэнерго».

«Предприятие средств диспетчерского и технологического управления, широкое внедрение цифровых технологий - важный приоритет для энергокомплекса страны. Число проектов по строительству цифровых подстанций различных классов напряжения будет расти. Это достоверность данных, оперативность принятия решений при нарушении электроснабжения, снижение производственных затрат», - сказал Виктор Каранкевич.

Как проинформировал директор предприятия Александр Мазуркевич, в Гродненской области первая цифровая подстанция введена в эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время ведутся работы по строительству еще одной - класса напряжения 110 кВ.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, был также презентован проект по формированию автоматизированной системы управления Гродненскими и Лидскими тепловыми сетями. Ее запуск позволил повысить оперативность реагирования на аварийные ситуации, оптимизировать сети теплоснабжения.

"Используя систему, мы видим, в каких узлах нужно прокладывать трубопроводы, а также те участки, на которых необходима оптимизация сетей теплоснабжения. Это позволило существенно повысить эффективность нашей работы, - рассказал генеральный директор РУП "Гродноэнерго" Виктор Жук.

Речь также шла о внедрении автоматизированной системы управления наружным освещением в сельских населенных пунктах. Инновация уже успешно внедряется в Гродненской области. Полностью завершить эту работу в регионе планируется в 2023 году.