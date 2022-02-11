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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫПЛАЧИВАЮЩИХ ЗАРПЛАТУ


10:56 14.02.2022

В Комитете госконтроля Беларуси 11 февраля 2022 года состоялась «горячая линия» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, на «горячую линию» обратилось 35 человек.

В основном обращениям касались невыплаты заработной платы ликвидированными или находящимися в стадии ликвидации организациями. Как правило, граждане обращались в суды, выигрывали дела, но средства с нанимателей взыскать не могут.

«По некоторым таким организациям поступили звонки сразу от несколько граждан, работавших в них. Мы изучим ситуацию совместно с органами финансовых расследований, в том числе и на предмет преднамеренного банкротства этих организаций», - отметил проводивший «горячую линию» заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло.

Несколько обращений поступило от работников клининговой компании, зарегистрированной в Минске, но оказывающей услуги по всей стране. Компания не выплачивает зарплату по 2-3 месяца.

«По данному вопросу мы проведем соответствующие контрольные мероприятия», - добавил представитель КГК.

Виктор Бурло также отметил, что в последнее время наблюдается тенденция к сокращению числа организаций, несвоевременно выплачивающих заработную плату. На 1 февраля 2022 (в сравнении с 1 февраля 2021 года) количество организаций, допустивших просроченную задолженность по заработной плате, уменьшилось в 1,6 раза.

Вопрос своевременности выплаты зарплаты находится на особом контроле в КГК. В случае выявления таких фактов принимаются меры по погашению задолженности, также к виновным субъектам хозяйствования применяются меры реагирования. Так, за 2021 год по выявленным Комитетом госконтроля фактам несвоевременной выплаты заработной платы контролирующими и надзорными органами республики к административной ответственности привлечено 119 юридических и 509 физических лиц на сумму 101,7 тыс. рублей.
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