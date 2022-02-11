На Минском автомобильном заводе 11 февраля 2022 года состоялось открытие нового совместного учебно-практического центра МАЗ-БНТУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, учебно-практический центр на территории Минского автомобильного завода создан в рамках расширения сотрудничества МАЗ и Белорусского национального технического университета, который готовит потенциальные кадры для отечественного машиностроения. Взаимодействие со специалистами промышленного гиганта позволит студентам уже в процессе учебы получать практические знания и ценный профессиональный опыт.

За долгие годы сотрудничества между БНТУ и МАЗ образовалась неразрывная связь производства, науки и образования. Так, кафедра «Автомобили» на протяжении более 70 лет готовит специалистов для автомобильной промышленности, и все это время ее работа проводится в тесном сотрудничестве с инженерно-конструкторскими службами Минского автомобильного завода.

Сегодня МАЗ создает сложные автоматизированные системы управления, модернизирует производства для выпуска техники высоких экологических стандартов до уровня Евро-6, разрабатывает и проектирует гибридную технику и электромобили. Это требует высоких компетенций привлекаемого персонала. Структура и оснащение учебно-практического центра позволят обеспечить подготовку специалистов, владеющих новейшим оборудованием и технологическими процессами. Современная учебная база и привлечение к образовательному процессу опытных специалистов МАЗ даст возможность объединить учебный процесс с погружением студентов в реалии конструирования и производства.

«Здесь будут проходить занятия по 3D-моделированию, преподаваться дисциплины по проектированию, технологии, дизайну, вестись лекции по проектированию автомобилей с электроприводом. Студенты смогут отработать теорию на реальных системах настоящего автомобиля», - рассказал главный конструктор МАЗ по автомобильной технике Павел Шабанов, – «Главное преимущество нашего центра – это его расположение в непосредственной близости с экспериментальным и испытательным цехами, а значит, студенты могут сразу же увидеть в деле экспериментальные детали и агрегаты автомобиля».

Новая образовательная площадка создается для студентов автотракторного факультета БНТУ. В планах центра - проведение занятий с 4 группами будущих специалистов. В их распоряжении: интерактивный класс, аудитория для теоретического обучения и лабораторная зона.

Будущие инженеры приобретут навыки практической работы в коллективе, научатся разбираться в сущности проблем и перспективах развития автотехники, выполняя реальные курсовые и дипломные работы, осуществляя совместную научно-исследовательскую деятельность и изучая реальную технику, производимую МАЗом. Так, например, на автомобиле, предназначенном для изучения новинок технических разработок – самосвале МАЗ-5540М4 – установлена новейшая кабина, современная электроника, двигатель класса Евро-6, роботизированная коробка передач. На стендах учебного центра представлены все ведущие узлы автомобилей.