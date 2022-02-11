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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 109,5 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


09:49 14.02.2022

На 1 февраля 2022 года в Беларуси открыто 109 521 депозитный счет на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 487 счетов на $824,9 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 27 034 депозитных счета на Br623,6 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно (с 1 января 2021 года был Br23,7 тыс.).

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 февраля 2022 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 50 356 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 43 727 (87%), на получение образования – 2979 (6%), на получение медицинских услуг – 3650 заявлений (7%). Принято 48 149 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Следует отметить, что в соответствии с указом № 389 от 12 октября 2021 года порядок досрочного распоряжения семейным капиталом с 1 января 2022 года изменился, также расширены направления его досрочного использования.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена указом до 31 декабря 2024 г.
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