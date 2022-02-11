ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ ЗА 2021 ГОД $8,7 МЛРД

09:30 14.02.2022 За 2021 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили $8,7 млрд. Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (42,6% от всех поступивших инвестиций), Украины (15,2%) и Кипра (13,9%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $6,6 млрд, или 75,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2021 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $5,9 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (80,1% от всех направленных инвестиций), Украины (4,9%) и Кипра (2,4%). На долю прямых инвестиций приходилось 93,7% всех направленных инвестиций за рубеж.