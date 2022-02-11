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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛГИМ МОДЕРНИЗИРОВАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
17:47 11.02.2022
В БелГИМ модернизирован национальный эталон единицы электрической мощности, который предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера единицы электрической мощности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИМ, проведенная модернизация эталона позволила повысить точность проводимых измерений за счет уменьшения неисключенной систематической погрешности (от 5∙10-5), расширить диапазон измерения электрической мощности с силой переменного тока до 3000 А, а также в частотном диапазоне от 15 до 450 Гц.
В настоящее время эталон обеспечивает проведение метрологической оценки средств измерений электрической мощности классов точности 0,01 и 0,02.
Национальный эталон электрической мощности востребован в области электроэнергетики и атомной энергетики, а также в различных отраслях машиностроения и приборостроения.
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