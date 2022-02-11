Внедрение электронных счетчиков электроэнергии в Беларуси планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, который сегодня посетил филиал РУП «Гродноэнерго» - предприятие средств диспетчерского и технологического управления.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, на электронные счетчики уже переведено более 70% абонентов. Для автоматизации учета электрической энергии электронные счетчики объединяют в автоматизированную систему АСКУЭ-быт.

"Стоит задача в 2023 году всех потребителей оснастить электронными приборами учета, а к 2025 году - интегрировать систему АСКУЭ-быт в ЕРИП, чтобы потребителям было удобно не только платить за потребляемую электроэнергию через удаленный доступ, но и без самостоятельного съема показателей этих приборов получать достоверную информацию - сколько они потребили электроэнергии за расчетный период", - рассказал министр.