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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2023 ГОДУ
16:35 11.02.2022
Внедрение электронных счетчиков электроэнергии в Беларуси планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, который сегодня посетил филиал РУП «Гродноэнерго» - предприятие средств диспетчерского и технологического управления.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, на электронные счетчики уже переведено более 70% абонентов. Для автоматизации учета электрической энергии электронные счетчики объединяют в автоматизированную систему АСКУЭ-быт.
"Стоит задача в 2023 году всех потребителей оснастить электронными приборами учета, а к 2025 году - интегрировать систему АСКУЭ-быт в ЕРИП, чтобы потребителям было удобно не только платить за потребляемую электроэнергию через удаленный доступ, но и без самостоятельного съема показателей этих приборов получать достоверную информацию - сколько они потребили электроэнергии за расчетный период", - рассказал министр.
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