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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ В 2021 ГОДУ ПОСТАВЛЯЛА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 100 СТРАН МИРА


16:06 11.02.2022

География экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Беларуси в 2021 году включала более 100 стран мира. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, новыми рынками по отношению 2020 году стали: Камбоджа, Кувейт, Буркина-Фасо, Гамбия, Замбия, Конго, Антигуа, Андорра, Исландия, Сан-Марино, Словения.

В страны СНГ (включая Российскую Федерацию) поставлено продукции на сумму более $5,5 млрд (113% к уровню 2020 года). Удельный вес региона – 83,4%. Доля Российской Федерации в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составила 71,9%. Доля стран СНГ (без России) в общем объеме экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 11,5%.

Увеличился экспорт в Азербайджан на 14,2%, Казахстан - на 11,5%, Кыргызстан - на 68,3%, Молдову - на 27,5%, Таджикистан - на 11,2%, Узбекистан - на 30,7%, Украину - на 24,4%.

В страны дальнего зарубежья поставлено на $1110,5 млн (145,1%), в том числе экспорт в страны Европейского союза вырос на 43,7% до $460,2 млн; Азии и Океании - на 47,1% до $507,9 млн. В том числе в Китай экспортировано продукции на $366,1 млн (рост на 47,9%).

В страны Америки и Карибского региона поставки увеличились на 42,1% и составили $11,6 млн.

Кроме того, выросли экспортные поставки в отдельные страны Африки: Гана, Египет, Конго, Демократическая Республика, Кот-д'Ивуар, Ливия, Мавритания, Мали, Экваториальная Гвинея.
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