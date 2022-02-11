Работа программных продуктов контролирующих служб литовских пунктов пропуска не восстановлена, их обновление продлится как минимум до 15 февраля. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«С 7 февраля литовская сторона оформляет транспорт в ручном режиме, что серьезно сказывается на увеличении очередей на выезд из Беларуси. Договоренности по приему транспортных средств литовской стороной за прошедшие сутки выполнены только на 40%. Меньше всего транспортных средств проследовало через пункт пропуска «Каменный Лог» – 152 автомобиля при норме в 500», - говорится в сообщении ГТК.

Через польские пункты пропуска за прошедшие сутки въехало 65% от установленной нормы.

В целом выезда из Беларуси ожидают свыше 4,7 тыс. грузовиков, на литовском направлении – более 2,6 тыс., на польском – свыше 1 тыс., на латвийском – также более 1 тыс.

«Таможенными органами Беларуси принимаются все необходимые меры по обеспечению максимального оформления транспортных потоков, следующих через таможенную границу. Беларусь в полной мере выполняет закрепленные двусторонними соглашениями нормы и принимает все транспортные средства, подачу которых обеспечивают сопредельные государства. Государственный таможенный комитет в очередной раз проинформировал литовскую сторону о сложившейся ситуации и необходимости принятия соответствующих мер», - отмечается в сообщении.