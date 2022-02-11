Белорусская железная дорога в 2022 году планирует отремонтировать около 300 километров пути и 20 мостов.

«В 2022 году планируется выполнить ремонт 296,7 км пути, заменить 200 комплектов стрелочных переводов новыми на железобетонных брусьях, капитально отремонтировать 20 железнодорожных мостов», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

В течение 2021 года на Белорусской железной дороге выполнен ремонт 241,9 км пути. Кроме того, произведен капитальный ремонт 28 железнодорожных мостов.

По итогам прошлого года также уложено более 180 км плетей бесстыкового пути. Бесстыковый путь обладает рядом преимуществ. Он не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает снижение шумового воздействия железнодорожного транспорта, а также позволяет повысить плавность хода, что положительно влияет на комфорт пассажиров.

Для усиления верхнего строения пути и увеличения скоростей движения поездов в 2021 году заменено более 150 комплектов стрелочных переводов.

Выполнение всех видов работ по ремонту и содержанию железнодорожного полотна позволило в 2021 году увеличить допускаемые скорости движения пассажирских поездов на 200 км пути.

Для обеспечения безопасности движения поездов, выполнения работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути в путевом хозяйстве Белорусской железной дороги сегодня эксплуатируется более 400 единиц специального железнодорожного подвижного состава.