Продовольственные товары в Минске в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 2,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в январе составил 12,6%.

Непродовольственные товары в январе 2022 года подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 0,9%, к уровню января 2021 года – на 12,3%.

Цены на услуги в январе 2021 года выросли по сравнению с декабрем на 1,6%, к уровню января 2021 года – на 10,7%.