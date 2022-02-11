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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 2,1%
13:48 11.02.2022
Продовольственные товары в Минске в январе 2021 года подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 2,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в январе составил 12,6%.
Непродовольственные товары в январе 2022 года подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 0,9%, к уровню января 2021 года – на 12,3%.
Цены на услуги в январе 2021 года выросли по сравнению с декабрем на 1,6%, к уровню января 2021 года – на 10,7%.
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