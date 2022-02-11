Денежные доходы населения и минимальная зарплата за январь не будут индексироваться.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за январь 2022 г. к декабрю 2021 г. составил 101,5%.

Следовательно, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, за январь 2022 г. не производится.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется, согласно части второй статьи 1 Закона по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями). Норматив индексации денежных доходов за январь 2022 г. составляет 296 рублей 55 копеек.

Минимальная заработная плата с 1 января 2022 г. установлена в размере 457 рублей.