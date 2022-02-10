Прокуратура Советского района Минска выявила факты невыплаты в установленный срок заработной платы руководителями четырех субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, с учетом того, что эти лица признали себя виновными в совершении деяния, предусмотренного ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и согласились на наложение взыскания без составления протокола об административном правонарушении, прокурор применил нижний предел штрафа – 4 базовые величины.

Кроме того, руководителям объявлены официальные предупреждения, в которых разъяснено, что повторное в течение года совершение аналогичного деяния повлечет ответственность по ч.4 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и наложение штрафа в размере от 30 до 100 базовых величин.