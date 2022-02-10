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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧЕТЫРЕХ МИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
13:09 11.02.2022
Прокуратура Советского района Минска выявила факты невыплаты в установленный срок заработной платы руководителями четырех субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, с учетом того, что эти лица признали себя виновными в совершении деяния, предусмотренного ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и согласились на наложение взыскания без составления протокола об административном правонарушении, прокурор применил нижний предел штрафа – 4 базовые величины.
Кроме того, руководителям объявлены официальные предупреждения, в которых разъяснено, что повторное в течение года совершение аналогичного деяния повлечет ответственность по ч.4 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и наложение штрафа в размере от 30 до 100 базовых величин.
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