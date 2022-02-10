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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 8,6 ТЫС. СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ


12:58 11.02.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 февраля 2022 года выросло до 814,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 814 тыс. 262 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 800 тыс. 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1444 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6221 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 8611 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 32 тыс. 880 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 078 тыс. 002 теста.
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