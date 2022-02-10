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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ СТОИМОСТЬЮ ПОРЯДКА 1,9 МЛН РУБЛЕЙ
12:46 11.02.2022
Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС автозапчастей стоимостью порядка 1,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина следовала из Бельгии через пункт пропуска «Урбаны». По сведениям, указанным в документах, в грузовом отсеке автомобиля перевозились новые запчасти к грузовым автомобилям марки VOLVO стоимостью 265 тыс. рублей.
При досмотре авто, помимо заявленных автозапчастей, таможенники обнаружили еще 18 тыс. амортизаторов, топливных насосов, клапанов, подшипников, бамперов, фар и других комплектующих. Фактически в грузовом отсеке находилось в 1,5 раза больше товаров.
Недекларирование незаконно перемещаемых автозапчастей послужило бы основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на 79 тыс. рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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