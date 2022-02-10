Белорусская цементная компания (БЦК) приняла участие в выставке современных строительных технологий и достижений стройиндустрии BUDMА, которая проходила 1-4 февраля в Познани (Польша).

Как сообщает Telegram-канал БЦК, в рамках выставки холдинг представил весь ассортимент выпускаемой продукции.

«Интерес к продукции со стороны посетителей был высок. Особенно к поставкам цемента, извести, газосиликатных блоков, железобетонных изделий, пенополистирольных плит. Продукцией холдинга интересовались потенциальные клиенты не только из Польши, но и из Румынии, Украины, России, Германии», - прокомментировала начальник управления по внешнеэкономической деятельности Управляющей компании холдинга «БЦК» Ольга Врублевская.

Юбилейная выставка BUDMА проводилась уже в 30-й раз, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Она собрала почти 1000 экспонентов.