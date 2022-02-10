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ЭКОНОМИКА РБ
БЦК ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ BUDMА В ПОЛЬШЕ
12:33 11.02.2022
Белорусская цементная компания (БЦК) приняла участие в выставке современных строительных технологий и достижений стройиндустрии BUDMА, которая проходила 1-4 февраля в Познани (Польша).
Как сообщает Telegram-канал БЦК, в рамках выставки холдинг представил весь ассортимент выпускаемой продукции.
«Интерес к продукции со стороны посетителей был высок. Особенно к поставкам цемента, извести, газосиликатных блоков, железобетонных изделий, пенополистирольных плит. Продукцией холдинга интересовались потенциальные клиенты не только из Польши, но и из Румынии, Украины, России, Германии», - прокомментировала начальник управления по внешнеэкономической деятельности Управляющей компании холдинга «БЦК» Ольга Врублевская.
Юбилейная выставка BUDMА проводилась уже в 30-й раз, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Она собрала почти 1000 экспонентов.
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