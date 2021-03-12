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ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ 12,3 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ПРЕДЪЯВЛЕНО ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА ИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ


12:18 11.02.2022

В прошлом году налоговыми органами по итогам проведенного анализа доходов и расходов граждан у 8 тысяч физических лиц истребованы декларации о доходах и имуществе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Беларуси, более трети из них (2,9 тысячи граждан) не смогли подтвердить легальность происхождения своих доходов. В итоге им предъявлено к уплате 12,3 млн рублей подоходного налога.

Кроме того, в прошлому году налоговыми органами велась работа по предотвращению выплат заработной платы «в конвертах».

Так, например, налоговыми органами Брестской области в ходе контрольных мероприятий в тату-салоне обнаружены именные конверты с «серой» зарплатой, а также инструкции для работников о том, как принимать наличную выручку без кассы. Экспертиза компьютерной техники показала, что предпринимателем от налогообложения сокрыто более 800 тыс. рублей выручки, а размер выплаченной заработной платы «в конверте» превышает 240 тыс. рублей.

Вердикт суда – штраф в размере ста базовых величин, конфискация четверти незаконно полученного дохода (более 190 тыс. рублей), а также оборудования стоимостью почти 10 тыс. рублей.

Аналогичный факт выявлен работниками Минской городской инспекции при проверке станции техобслуживания. По данным найденной «черной бухгалтерии», сумма сокрытой от налогообложения выручки составила за пять лет 780 тыс. рублей, 40 процентов которой уходило на выплату заработной платы «в конвертах». По итогам проверки предъявлено 230 тыс. рублей налогов, в том числе 147 тыс. подоходного налога.

Выявляемые факты выплаты заработной платы в конвертах – это сигнал для проверки имущественного положения лиц, причастных к теневому бизнесу.
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