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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 3,1 ТЫС. ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СЕЛЬХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЕЛАРУСИ
11:44 11.02.2022
На сегодня в Беларуси насчитывается 3183 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, ниша фермерских хозяйств сконцентрирована в растениеводстве, на долю которой приходится более 90% от всей производимой ими продукции. Удельный вес основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной фермерами, в 2021 году в общем производстве зерна составил 3,5%, картофеля – 8,5%, овощей – 21,2%, молока и мяса –около 1%.
Для дальнейшего увеличения вклада фермерства в результаты агарной отрасли на государственном уровне реализуются мероприятия по созданию благоприятных условий для их развития. Среди них – создание инфраструктуры, расширение производственной базы и землепользования, другие мероприятия.
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