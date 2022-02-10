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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО ПРИХОДИТСЯ 8 ВАКАНСИЙ


11:32 11.02.2022

В Витебской области на одного безработного приходится 8 вакансий. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, на 1 февраля 2022 г. на учете в качестве безработных состояло 1127 человек, что на 20,5% меньше, чем на 1 февраля2021 г. (1418 человек).

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2022 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 февраля 2021 г. снизился на 0,1 процентного пункта.

Нанимателями на 1 февраля 2022 г. заявлены сведения о наличии 9507 свободных рабочих мест, что на 40,9% больше, чем на 1 февраля 2021 г. (6748). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 67,3% от общего числа вакансий (на 1 февраля 2021 г. – 62,6%).

В январе 2022 года за содействием в трудоустройстве обратилось 1135 человек, из которых 673 человека зарегистрированы в качестве безработных. Трудоустроены на постоянную работу 680 человек, в том числе 426 безработных.
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