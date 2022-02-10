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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ВЫСТАВЛЕН КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ВИДОМ НА ЛЮТЕРАНСКИЙ СКВЕР В МИНСКЕ


09:43 11.02.2022

Почти в 3,7 млн BYN оценен комплекс зданий и сооружений по ул. Карла Либкнехта, 68А в Минске, выставленный на продажу на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, помимо недвижимого имущества, в состав лота также входит право заключения договора аренды двух земельных участков общей площадью 0,47 га сроком на 5 лет. Выставленные на торги капитальные строения находятся в собственности Республиканского объединения «Белагросервис», при этом часть площадей занята арендаторами – преимущественно компаниями, работающими в сфере автосервиса.

Имущество может быть интересно для ведения бизнеса в сегменте B2C. Этому будет способствовать удобное расположение почти в центре столицы и развитая транспортная инфраструктура. Так, из окон основного здания открывается вид на Лютеранский сквер, а в шаговой доступности расположены недавно построенная станция метро Франтишка Богушевича и проспект Дзержинского, который по праву считается одной из важнейших транспортных артерий Минска. По условиям торгов имеется возможность приобретения недвижимости в рассрочку до 3-х лет.

Электронные торги по продаже комплекса зданий и сооружений по ул. Карла Либкнехта, 68А состоятся 17 марта, однако прием заявок от потенциальных покупателей заканчивается уже 12 марта в 15:00. Принять участие в торгах вправе юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, в том числе нерезиденты Беларуси.
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