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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛСТАТ СООБЩИЛ ОБ ИТОГАХ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ В 2021 ГОДУ
09:26 11.02.2022
В 2021 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 81 699,7 млн долларов США, в том числе экспорт – 39 889 млн долларов, импорт – 41 810,7 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню 2020 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 131,9%, экспорт – 136,7%, импорт – 127,6%.
По итогам 2021 года по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 9,9%, импорт – на 5,2%. Средние цены экспорта выросли на 24,4%, импорта – на 21,3%.
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