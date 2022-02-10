ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «ВИТЕБСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ С ИРАНСКИМ КАПИТАЛОМ

17:57 10.02.2022 10 февраля 2022 г. администрация СЭЗ «Витебск» зарегистрировала первого в этом году резидента - Общество с ограниченной ответственностью «БРР Аршиё ЭКО Здоровье» (Иран). Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Витебске инвестиционный проект по созданию комплекса производств, в том числе производства биоразлагаемой одноразовой посуды.