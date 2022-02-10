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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ВИТЕБСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ С ИРАНСКИМ КАПИТАЛОМ
17:57 10.02.2022
10 февраля 2022 г. администрация СЭЗ «Витебск» зарегистрировала первого в этом году резидента - Общество с ограниченной ответственностью «БРР Аршиё ЭКО Здоровье» (Иран).
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Витебске инвестиционный проект по созданию комплекса производств, в том числе производства биоразлагаемой одноразовой посуды.
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