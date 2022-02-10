Комитет государственного контроля Беларуси проведет 11 февраля горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, позвонить на линию можно будет с 11:00 до 13:00 по номеру телефона 8 (017) 328-69-40.

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях задержки с расчетами по зарплате. Каждое обращение будет проанализировано, изложенным фактам дана объективная оценка.