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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСУ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫДАЧИ ЗАРПЛАТЫ
17:49 10.02.2022
Комитет государственного контроля Беларуси проведет 11 февраля горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, позвонить на линию можно будет с 11:00 до 13:00 по номеру телефона 8 (017) 328-69-40.
Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях задержки с расчетами по зарплате. Каждое обращение будет проанализировано, изложенным фактам дана объективная оценка.
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