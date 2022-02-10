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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 10,4%
17:09 10.02.2022
В Беларуси потребительские цены на товары и услуги в январе 2022 года выросли по сравнению с январем 2021 года на 10,4%.
Как сообщает Национальный статкомитет, по сравнению с декабрем 2021 года цены в январе 2022 года выросли на 1,5%.
Цены на продовольственные товары в январе 2022 года подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 2%, а по сравнению с январем 2021 года - на 12%.
Непродовольственные товары подорожали на 0,8% и 9,3% соответственно, цены и тарифы на услуги – на 1,7% и 9,1% соответственно.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,2%.
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