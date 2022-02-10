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ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛО $3,77 МЛРД


16:11 10.02.2022

Положительное сальдо внешней торговли в 2021 году составило $3,772 млрд (в 2020 году - $1,899 млрд).

По данным Нацбанка Беларуси, внешнеторговый оборот Беларуси в 2021 году вырос на 30,7% и составил $94,751 млрд. При этом экспорт вырос на 32,5% до $49,262 млрд, импорт – на 28,9% до $45,4897 млрд.

Внешняя торговля товарами выросла на 34,1% и составила $78,839 млрд. Импорт товаров вырос на 31% до $39,815 млрд., экспорт – на 37,4% до $39,024 млрд. Отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $791,1 млн.

Внешняя торговля услугами в 2021 году выросла на 16,3% до $15,913 млрд. Экспорт услуг увеличился на 16,5% до $10,238 млрд, импорт – на 15,9% до $5,675 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $4,563 млрд (в 2020 году - $3,891 млрд).
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