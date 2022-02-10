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ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ «СТИПЕНДИИ WARGAMING» ОБЪЯВЛЕН В БГУ


15:52 10.02.2022

Конкурс на соискание грантов «Стипендии Wargaming» объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Конкурс проводится среди студентов 2, 3, 4 курсов, кроме выпускного, обучающихся на биологическом, механико-математическом, физическом и химическом факультетах, а также факультетах радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики.

Всего будет выделено 24 стипендии – по четыре на каждый названный факультет.

Кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Стипендия присуждается на текущий учебный семестр, участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз.

Папка документов готовится факультетами БГУ в соответствии с прилагаемым списком и до 25 февраля направляется в Главное управление образовательной деятельности БГУ (ул. Бобруйская, 5а) с одновременной отправкой электронных копий документов на адрес электронной почты: .

Итоги конкурса будут подведены на заседании комитета стипендии 10 марта.

Напомним, конкурс от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится в седьмой раз. Впервые он был проведен в 2019 году, всего за этот период было назначено 120 грантов студентам БГУ.

Форму заявки можно скачать на сайте БГУ.
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