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ЭКОНОМИКА РБ
ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСХОЗОВ С ТЕРРИТОРИЯМИ ЛЕСНОГО ФОНДА В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
15:30 10.02.2022
Подготовлен обновленный перечень лесхозов с территориями лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения по результатам уточнения радиационной обстановки, проведенного в 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ "Беллесозащита", в настоящее время в 43 лесхозах (200 лесничествах) территории лесного фонда отнесены в установленном порядке к зонам радиоактивного загрязнения на определенной площади. Это 19 лесхозов в Гомельском ГПЛХО, 10 – Могилевском, 4 – Брестском, 7 – Минском и 3 – Гродненском.
Полностью (100%) территория лесного фонда отнесена к зонам загрязнения в 3-х лесхозах, более 50% в 7-ми, в 10-ти – площадь в зонах занимает менее 5,0 тыс. га.
В 2021 году исключены из числа «загрязненных» Толочинский лесхоз и 6 лесничеств: Букчанское и Тонежское лесничества Милошевичского лесхоза, Бело-Болотское и Зареченское Речицкого, Усакинское Кличевского, Толочинское Толочинского. Плотность загрязнения почв цезием-137 в лесных кварталах этих лесничеств меньше 37 кБк/м2 или 1 Ки/км2 – значения, при которых территория не относится к зонам.
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