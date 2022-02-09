Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 февраля 2022 года выросло до 805,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 805 тыс. 651 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 792 тыс. 007 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1558 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6204 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 8463 человека, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 34 тыс. 338 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 045 тыс. 122 теста.