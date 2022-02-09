ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ТОП-5 ЛУЧШИХ РАЗРАБОТОК ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА


13:39 10.02.2022

В Государственном военно-промышленном комитете определили ТОП-5 разработок 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в список вошли изделия, в ходе разработки и производства которых в прошедшем году применялись инновационные технологические решения, вносились конструктивные изменения, позволившие существенно улучшить технические характеристики изделий, успешно решались вопросы импортозамещения комплектующих изделий иностранного производства, вызвавшие интерес на выставках, показавшие положительные результаты во время испытательных мероприятий, обладающие, по мнению специалистов, определенным экспортным потенциалом и вызывающие интерес у отечественного потребителя, а так же принятые на вооружение белорусской армией.

Среди ТОП-5 разработок - комбинированная радиостанция Р-186 «Богатырь-2», боевая машина РСЗО калибра 122 мм «Шквал», бронетранспортер Volat V-2, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-2Б» и тактический беспилотный авиационный комплекс УБАК-25 «Чекан».

Ознакомиться с разработками более подробно можно на сайте Госкомвоенпрома.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2022
валюта курс
EUR 2.9242
USD 2.5600
RUB 3.4265
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9242 -0.0072
USD 2.5600 -0.0112
RUB 3.4265 +0.011
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9270
USD 2.5550 2.5600
RUB 3.4070 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1450
EUR/RUB 85.3500 85.8000
USD/RUB 74.7000 75.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте