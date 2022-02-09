В Государственном военно-промышленном комитете определили ТОП-5 разработок 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в список вошли изделия, в ходе разработки и производства которых в прошедшем году применялись инновационные технологические решения, вносились конструктивные изменения, позволившие существенно улучшить технические характеристики изделий, успешно решались вопросы импортозамещения комплектующих изделий иностранного производства, вызвавшие интерес на выставках, показавшие положительные результаты во время испытательных мероприятий, обладающие, по мнению специалистов, определенным экспортным потенциалом и вызывающие интерес у отечественного потребителя, а так же принятые на вооружение белорусской армией.

Среди ТОП-5 разработок - комбинированная радиостанция Р-186 «Богатырь-2», боевая машина РСЗО калибра 122 мм «Шквал», бронетранспортер Volat V-2, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-2Б» и тактический беспилотный авиационный комплекс УБАК-25 «Чекан».

Ознакомиться с разработками более подробно можно на сайте Госкомвоенпрома.