Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации Андрей Иванец назначен министром образования Беларуси. До этого он работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси.

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Игорь Брыло, работавший в этом ведомстве на посту первого замминистра.

Павел Муравейко назначен первым замгоссекретаря Совбеза. Ранее он занимал пост замначальника Генштаба ВС - начальника главного оперативного управления.

Гендиректор СП ОАО "Спартак" Олег Жидков назначен председателем концерна "Белгоспищепром".

Лукашенко дал согласие на назначение Александра Осенко генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение". До настоящего времени Александр Осенко работал директором Новополоцкого кабельного телевидения "Вектор".

Елена Куракина согласована на пост ректора УО "Белорусская государственная академия музыки". Ранее она работала на посту первого проректора академии.

На должность заместителя председателя Минского горисполкома согласована Надежда Лазаревич, до этого была в должности генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш".

Согласовано назначение Виталия Якубчика на должность генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Прежде он работал на посту директора ОАО "Лидагропроммаш".

Лукашенко также дал согласие на назначение Олега Кота заместителем министра юстиции. До настоящего времени он работал в должности главного советника сектора общественной безопасности координационно-инспекторского управления Государственного секретариата Совета безопасности.

Юрий Тараканов согласован на пост директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики. Его прежняя должность - заместитель начальника главного управления инвестиционной политики - начальник управления государственной политики по привлечению инвестиций Министерства экономики.