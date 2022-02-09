В Новой Боровой приступают к строительству группы домов на месте бывшего автодрома.

Главная особенность благоустройства двора – извилистый детский трек – первый такой в стране. Квартиры тоже впечатлят – большими комнатами, французскими окнами и готовыми интерьерами. Застройщик «А-100 Девелопмент» сегодня объявил о старте продаж, стоимость «квадрата» от 1146 долларов.

Дом 7.44 построят в западной части «Центрального парка» на улице Михаила Миля. В нем будет два подъезда разной высоты – в 8 и 10 этажей. Тип строительства - сборный железобетон, который будет утеплен трехслойными панелями. Фасады будут выдержаны в терракотовом и песочном цвете, для большего ритма продуманы белые горизонтальные полосы.

Большую часть двора займет детский трек. Сама трасса будет огромной, вдоль нее даже установят светящиеся стрелки и значки, чтобы ребятам было интереснее кататься. Предусмотрены также детские площадки, мини-огороды, зоны отдыха и несколько велобоксов. На центральной площади с перголой поставят столы для настольных игр и кадки-машинки. Пространство между домами будет закрытым, а за периметром двора застройщик продумал многоэтажный паркинг и открытую стоянку.

Всего в доме будет 120 квартир разной площади. Из компактных – «однушки» на 32,85 кв.м, а самые просторные – 4-комнатные квартиры на 92,65 «квадрата». Все жилье спроектировано в евроформате, кухни будут объединены с гостиными. В доме предусмотрены высокие французские окна, а под ними – радиаторы с терморегуляторами.

Квартиры предлагают с черновой отделкой или готовым интерьером. В этом случае застройщик готов обустроить кухню и другие комнаты, поставить мебель и технику. Проект можно составить самому с помощью онлайн-конструктора.

Стоимость «квадрата» на начальном этапе – от 1146 долларов за кв. м. Но по мере строительства цены для новых покупателей могут вырасти.

«Новая Боровая расширяется и подходит к западным границам района, где когда-то находился автодром. Сейчас здесь тихо и спокойно, а на месте бывшего картинга мы начинаем строить новую группу домов. Но связь с историей останется: для этого мы воплотим в жизнь мечту любого ребенка – огромный детский трек, – рассказывает директор по маркетингу группы компаний «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая. – Мы продолжаем развивать район и добавлять в него интересные элементы. Часть квартир в доме планируем построить и передать с готовой отделкой. А те, кто захочет освободить себя от всех забот, связанных с переездом, получат возможность купить жилье с готовым интерьером, мебелью и бытовой техникой».

Подъезды и лифты в доме сделают проходными. Внутри будут встречать интерактивные доски, графика на стенах и полки для буккроссинга. Небольшое помещение выделят для мытья домашних животных после прогулки.

Напомним, автодром ДОСААФ переехал из Боровой в 2020 году. Для него «А-100 Девелопмент» построил под Минском (напротив деревни Прилесье) и безвозмездно передал спорткомплекс мирового уровня с гоночными трассами. Комплекс включает картодром с треком длиной 1221 метр, 1848-метровую трассу для мотокросса, стадион «Заря» для мотобола и автодром для обучения водителей. Весь комплекс спроектирован и построен по международным стандартам.