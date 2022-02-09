По результатам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных органами Комитета госконтроля Беларуси в 2021 году, взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства 271,3 млн рублей (на 75% больше, чем в 2020 году).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на 291,6 млн рублей. По материалам КГК иными контролирующими (надзорными), судебными органами взыскано 23,3 млн рублей. В правоохранительные органы направлено 1 511 материалов проверок.

По выявленным в ходе контрольных мероприятий нарушениям и недостаткам в Совет министров направлен 141 материал. В принятых нормативных правовых актах реализовано 78 предложений КГК по совершенствованию законодательства.

В 2021 году органами Комитета госконтроля проведено 436 проверок (на 10,5% меньше, чем в 2020 году). При этом основной акцент сделан на мероприятия упреждающего и профилактического характера. Так, осуществлено 1015 мониторингов, по материалам которых субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию деятельности. Также проведено 58 аудитов эффективности.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля в 2021 году выявлено 453 преступления, в том числе 256 – относящихся к категории тяжких.

С использованием информации Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля правоохранительными органами в 2021 году применено мер ответственности на сумму 78,9 млн рублей, выявлено 208 преступлений.

Особое внимание уделялось работе с гражданами. За 2021 год проведено 485 прямых телефонных и «горячих линий», на личных приемах принято почти 1,7 тыс. граждан, рассмотрено 7,2 тыс. их письменных обращений.

В 2022 году усилия органов КГК будут сосредоточены на поиске резервов в экономике, импортозамещении, жестком контроле за соблюдением во всех отраслях и сферах режима экономии и бережливости.

Запланировано проведение контрольно-аналитических мероприятий по вопросам: исполнения республиканского бюджета за 2021 год; использования государственных средств в системе образования; целевого использования иностранной безвозмездной помощи; оборота металлопродукции; обеспечения эффективного использованием лесных ресурсов, а также полной переработки древесины; формирования в Минске стоимости строительства объектов; оценки эффективности принимаемых мер по сокращению сверхнормативного строительства; выявления и пресечения фактов неуплаты налогов, выплаты заработной платы «в конвертах» и другие мероприятия.

В работе с гражданами планируется более широко использовать интерактивные формы общения, в том числе через онлайн-панели на интернет-сайте КГК, мессенджеры, интернет-сервисы.