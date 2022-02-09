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ЭКОНОМИКА РБ
ОБНОВЛЕНО РУКОВОДСТВО МИД БЕЛАРУСИ И НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ПОСЛЫ
12:19 10.02.2022
Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, проведены кадровые ротации в руководстве Министерства иностранных дел и назначены новые послы в значимых с точки зрения продвижения интересов Беларуси странах.
Лукашенко дал согласие на назначение Сергея Алейника, ранее занимавшего должность замминистра, первым заместителем министра иностранных дел.
Он также согласовал назначение двух заместителей главы МИД: Юрия Амбразевича (до настоящего времени он работал постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве) и Игоря Назарука (являлся директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии).
Лукашенко также назначил Владимира Улаховича, руководившего до настоящего времени Белорусской торгово-промышленной палатой, послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцоговине и Республике Хорватия.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Грузии назначен бывший председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.
Владимир Боровиков, ранее занимавший должность начальника главного кадрового управления МИД, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Вьетнаме.
Постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назначена Лариса Бельская, которая ранее работала начальником отдела внешнеполитического анализа и главного информационно-аналитического управления МИД.
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