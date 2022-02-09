Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, проведены кадровые ротации в руководстве Министерства иностранных дел и назначены новые послы в значимых с точки зрения продвижения интересов Беларуси странах.

Лукашенко дал согласие на назначение Сергея Алейника, ранее занимавшего должность замминистра, первым заместителем министра иностранных дел.

Он также согласовал назначение двух заместителей главы МИД: Юрия Амбразевича (до настоящего времени он работал постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве) и Игоря Назарука (являлся директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии).

Лукашенко также назначил Владимира Улаховича, руководившего до настоящего времени Белорусской торгово-промышленной палатой, послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцоговине и Республике Хорватия.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Грузии назначен бывший председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Владимир Боровиков, ранее занимавший должность начальника главного кадрового управления МИД, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Вьетнаме.

Постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назначена Лариса Бельская, которая ранее работала начальником отдела внешнеполитического анализа и главного информационно-аналитического управления МИД.