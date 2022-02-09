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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГРОДНЕНСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ВЫПОЛНЕН ПЕРВЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
12:13 10.02.2022
На Гродненской гидроэлектростанции выполнен первый капитальный ремонт гидроагрегата на реке Неман представителями подрядной организации ОАО «Белэнергоремналадка» и шеф-инженерами чешской компании Мavel.
Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго, перед началом ремонта было проведено техническое диагностирование оборудования персоналом ОАО «Белэнергоремналадка» при участии представителей эксплуатирующей организации. В ходе диагностирования определены технические параметры оборудования до ремонта. После завершения первого этапа по демонтажу оборудования была выполнена детальная дефектация, в ходе которой определили дефекты оборудования и основной перечень работ по ремонту. Была установлена необходимость ремонта системы возбуждения генератора, замена щитов и подшипников генератора, замена турбинного подшипника и подшипников мультипликатора.
В ходе ремонта все мероприятия выполнены. В генераторе применены новые подшипники с пластинчатой смазкой, не требующие водяного охлаждения, что обеспечивает высокую надежность эксплуатации.
Некоторые виды работ ввиду сложности технологического процесса, отсутствия испытательных стендов и специнструмента выполнялись на заводе изготовителе в Чехии.
На Гродненской ГЭС специалистами ОАО «Белэнергоремналадка» был проведен ремонт вспомогательного оборудования: фильтрационного агрегата, гидравлического агрегата регулировки турбины, смазывающего агрегата мультипликатора. Специалисты завода-изготовителя Wikov выполнили полную разборку, замену комплекта подшипников, уплотнений и обратную сборку мультипликатора.
После полной разборки гидроагрегата проведены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия направляющего аппарата, камеры рабочего колеса, пит-шахты, металлоконструкций проточного тракта и отсасывающей трубы, а также всех элементов гидроагрегата. Произведена ревизия и очистка гидравлических и замена масляных трубопроводов.
После завершения всех ремонтных работ персонал приступил к сборке оборудования на объекте. Все ремонтные работы проводились под контролем и руководством шеф-инженеров компании Мavel. Отремонтированное оборудование включено в сеть под нагрузку.
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