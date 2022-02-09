Для роста инвестиций необходимы катализаторы бизнес-идей. Об этом заявил 9 февраля 2022 года министр экономики Александр Червяков во время своей рабочей поездки в Могилевскую область.

«Для роста инвестиций необходимы катализаторы бизнес-идей. Ими могут выступать успешные практики инициатив при реализации инвестиционных проектов. У каждого региона есть такой положительный опыт. Его следует систематизировать, оценить возможности масштабирования и какими институтами и инфраструктурой он может быть поддержан. И, в конечном итоге, поделиться этим опытом с бизнесом», – подчеркнул руководитель Министерства экономики.

По его словам, для запуска нового инвестиционного цикла значительно совершенствуется нормативная база, создается благоприятная деловая среда. Это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы бизнес массово решился воплощать в жизнь свои инициативы в виде конкретных проектов.

Министр экономики отметил, что необходимы конкретные производственные проекты, создающие 100-150 рабочих мест, способные придать новый импульс развитию территорий и ориентированные преимущественно на экспорт. При этом уровень зарплаты должен быть не ниже, чем в соответствующем виде экономической деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Александр Червяков принял участие в обсуждении с руководителями райисполкомов результатов инвестиционной деятельности регионов в 2021 году и принимаемые меры по привлечению инвестиций в текущем году.

В ходе встречи рассматривались инвестпроекты, предложенные как значимые для развития территорий. По результатам обсуждения выяснилось, что ряду районов требуется кардинально пересмотреть свои инвестиционные программы.