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ЭКОНОМИКА РБ
В СТАРОДОРОЖСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕН ФАКТ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ
11:46 10.02.2022
Прокуратура Стародорожского района выявила факт незаконной добычи строительным предприятием песчаной смеси на сельскохозяйственных землях площадью более 350 квадратных метров вблизи деревни Дорошковичи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГенпрокуратуреЮ, по итогам проверки прокурор Стародорожского района вынес предписание директору организации с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений и инициировал начало административного процесса.
В результате принятых мер произведены работы по рекультивации карьера, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Кроме того, прокурор предъявил иск в экономический суд о взыскании с субъекта хозяйствования размера причиненного вреда окружающей среде в сумме 7 тыс. рублей, который удовлетворен в полном объеме.
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