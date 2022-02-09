Прокуратура Стародорожского района выявила факт незаконной добычи строительным предприятием песчаной смеси на сельскохозяйственных землях площадью более 350 квадратных метров вблизи деревни Дорошковичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГенпрокуратуреЮ, по итогам проверки прокурор Стародорожского района вынес предписание директору организации с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений и инициировал начало административного процесса.

В результате принятых мер произведены работы по рекультивации карьера, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Кроме того, прокурор предъявил иск в экономический суд о взыскании с субъекта хозяйствования размера причиненного вреда окружающей среде в сумме 7 тыс. рублей, который удовлетворен в полном объеме.