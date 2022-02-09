В Беларуси появится единая система, где будут зарегистрированы «белые» сертификаты, то есть полученные официально, не фальсифицированные. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, систему планируется ввести в эксплуатацию к 1 апреля.

Как уже сообщалось, с 15-го февраля в стране появятся новые сертификаты о вакцинации против COVID-19.

По словам заведующего сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктора Сидоренко, "нововведение связано с тем, что в Беларуси начался этап ревакцинации. В форме сертификата появились дополнительные графы: бустерная вакцинация/ревакцинация. Также внутри документа появилось стандартизированное место для размещения QR-кода. Это важно для тех, кто использует мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" - так белорусы смогут без проблем перемещаться в государства ЕАЭС и других странах, где действует это приложение".

Виктор Сидоренко также рассказал, что сертификат о вакцинации не значит, что ПЦР сдавать не нужно, ведь у каждой страны свои требования - их лучше уточнить заранее.

Старые сертификаты считаются действительными до даты, которая указана на документе. Например, человек прошел полный курс вакцинации и 15 ноября получил сертификат. Соответственно, он будет действителен до 14 ноября следующего года. Вопрос обмена на новый сертификат остается на усмотрении каждого. Заменить сертификат можно там, где вы получали предыдущий документ.