В Беларуси за последние годы наметилась тенденция уменьшения уровня задолженности налоговых агентов по подоходному налогу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, на 1 января 2022 года она составила 8,6 млн рублей, снизившись за год на 8,5%.

В 2021 году налоговые органы опробовали новую форму воздействия на имеющие риски выплаты заработной платы в конвертах организации – направление информационных писем. Основной посыл такого письма – информировать плательщика, что он находится в зоне особого внимания налоговых органов и побудить его к осознанию и добровольному изменению своего налогового поведения. Такие информационные письма были направлены более двадцати тысячам коммерческих организаций, имеющих риски выплаты заработной платы "в конвертах". Проведя в дальнейшем анализ показателей налоговых деклараций таких плательщиков, было установлено, что четверть из них (25,5%, или более 5,0 тысяч плательщиков) в 2021 году обеспечили рост заработной платы.

В целом проводимая налоговыми органами информационно-разъяснительная и контрольно-аналитическая работа позволила за 2 года сократить количество коммерческих организаций, имеющих риски выплаты заработной платы в конвертах, более чем в 2 раза (с 32,9 тысяч на 1 января 2020 года до 15,2 тысяч на 1 октября 2021 г.). Эффективное администрирование подоходного налога обеспечило дополнительные поступления этого налога в размере 120 млн рублей.

В 2021 году по результатам работы по выявлению и пресечению фактов выплаты заработной платы «в конвертах» в рамках камерального контроля и мониторингов добровольно поступило в бюджет 13,4 млн рублей подоходного налога. По итогам проверок предъявлено к уплате 8,7 млн рублей. Кроме того, выявлено 5,6 млн рублей подоходного налога, удержанного, но не перечисленного в бюджет. По результатам проверок, в ходе которых установлены факты выплаты заработной платы «в конвертах», возбуждено 20 уголовных дел.