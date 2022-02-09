ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ


10:44 10.02.2022

В Беларуси за последние годы наметилась тенденция уменьшения уровня задолженности налоговых агентов по подоходному налогу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, на 1 января 2022 года она составила 8,6 млн рублей, снизившись за год на 8,5%.

В 2021 году налоговые органы опробовали новую форму воздействия на имеющие риски выплаты заработной платы в конвертах организации – направление информационных писем. Основной посыл такого письма – информировать плательщика, что он находится в зоне особого внимания налоговых органов и побудить его к осознанию и добровольному изменению своего налогового поведения. Такие информационные письма были направлены более двадцати тысячам коммерческих организаций, имеющих риски выплаты заработной платы "в конвертах". Проведя в дальнейшем анализ показателей налоговых деклараций таких плательщиков, было установлено, что четверть из них (25,5%, или более 5,0 тысяч плательщиков) в 2021 году обеспечили рост заработной платы.

В целом проводимая налоговыми органами информационно-разъяснительная и контрольно-аналитическая работа позволила за 2 года сократить количество коммерческих организаций, имеющих риски выплаты заработной платы в конвертах, более чем в 2 раза (с 32,9 тысяч на 1 января 2020 года до 15,2 тысяч на 1 октября 2021 г.). Эффективное администрирование подоходного налога обеспечило дополнительные поступления этого налога в размере 120 млн рублей.

В 2021 году по результатам работы по выявлению и пресечению фактов выплаты заработной платы «в конвертах» в рамках камерального контроля и мониторингов добровольно поступило в бюджет 13,4 млн рублей подоходного налога. По итогам проверок предъявлено к уплате 8,7 млн рублей. Кроме того, выявлено 5,6 млн рублей подоходного налога, удержанного, но не перечисленного в бюджет. По результатам проверок, в ходе которых установлены факты выплаты заработной платы «в конвертах», возбуждено 20 уголовных дел.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2022
валюта курс
EUR 2.9242
USD 2.5600
RUB 3.4265
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9242 -0.0072
USD 2.5600 -0.0112
RUB 3.4265 +0.011
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9180 2.9280
USD 2.5540 2.5630
RUB 3.4100 3.4240
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1390 1.1440
EUR/RUB 85.2000 85.8000
USD/RUB 74.6000 75.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте