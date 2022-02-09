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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ДОНАЛОГОВУЮ ПРИБЫЛЬ В БЕЛАРУСИ НА 4,4%
10:39 10.02.2022
Выручка белорусской дочки австрийского оператора мобильной связи A1 Group в 2021 году составила почти 420 млн евро и выросла на 4,2% по сравнению с 2020 годом.
Согласно опубликованной финансовой отчетности компании, выручка в белорусских рублях выросла на 12,4% и составила 1,2 млрд рублей.
EBITDA белорусской дочки в 2021 году выросла на 4,4% и составила 180,5 млн. евро.
В отчетности A1 Group отмечается, что экономические санкции не оказали существенного прямого влияния на компанию. В то же время в А1 подчеркивают, что сохраняется макроэкономическая неопределенность, риски роста инфляции и курса белорусского рубля, что будет влиять на бизнес в 2022 году.
Общая выручка A1 Group в 2021 году составила 4,7 млрд евро, на долю белорусской дочки пришлось 8,8%.
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