ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» НАЛАДИТ ВЫПУСК ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

09:37 10.02.2022 В свободной экономической зоне «Минск» появился второй в 2022 году резидент - белорусское ООО «Матбеа Косметикс». Как сообщает сайт СЭЗ, компания запустит производство парфюмерно-косметической продукции.