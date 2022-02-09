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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» НАЛАДИТ ВЫПУСК ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
09:37 10.02.2022
В свободной экономической зоне «Минск» появился второй в 2022 году резидент - белорусское ООО «Матбеа Косметикс».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания запустит производство парфюмерно-косметической продукции.
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