Налоговыми органами в 2021 году обеспечено поступление в бюджет 33,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2020 года на 9,4%, или на 2,9 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, план доходов консолидированного бюджета выполнен на 101,5%.

Основной прирост налоговых доходов обеспечили обрабатывающая промышленность – на 820 млн рублей, торговля – на 698,0 млн рублей, информация и связь – на 482,1 млн рублей.

Положительная динамика обеспечена по всем основным доходным источникам. Наибольший прирост отмечен по налогу на прибыль – на 62,5%, или почти на 2 млрд рублей, подоходному налогу (на 4,5%, или на 341 млн рублей) и налогу на добавленную стоимость (на 3,3%, или на 290 млн рублей).

Более половины доходов бюджета (53,3%, или 17,9 млрд рублей) сформировано за счет поступлений от организаций негосударственного сектора экономики. Темп роста платежей указанного сегмента плательщиков составил 111,6%.

Постоянное совершенствование налогового администрирования и улучшение условий уплаты налогов способствуют росту поступлений налогов в бюджет в добровольном порядке. Сегодня доля таких платежей составляет 98,4% доходов бюджета. Это самый высокий показатель за последние десять лет.