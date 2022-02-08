Представители белорусских турфирм рассказали, что происходит с ценами на турецкие пакеты и как идет раннее бронирование туров на этом направлении.

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, Турция – направление номер два (после Египта) на белорусском рынке. Прошлым летом Турция вместе с Египтом, ОАЭ и Грузией стала «палочкой выручалочкой» для белорусского турбизнеса, который в одночасье лишился перелетов во все европейские страны.

По словам специалистов, когда речь идет об отдыхе в Турции и ценах на пакеты в текущем году, нужно учитывать ряд факторов. Некоторые из них имеют глобальное значение, другие касаются исключительно нашей текущей обстановки.

Во-первых, произошла оптимизация полетной программы. Катастрофы не случилось, но уменьшение количества бортов у Белавиа коснулось и по-новому сверстанной чартерной программы консолидаторов. Рейсов в Турцию из Беларуси в этом сезоне будет меньше. При этом операторы уже более месяца ощущают повышенный спрос на отдых в Турции – так, все туры на май практически распроданы. При таком спросе цена логично не падает.

Во-вторых, несмотря на то, что, по круглогодичной статистике, Турция в объемах уступает пальму первенства Египту, летом именно Турция уверенно держится на первом месте туристического «топа» у белорусских путешественников. Сезон в Турции очень длинный – начинается практически с апреля и заканчивается в середине ноября, белорусы любят Турцию за многообразие отельного сервиса, пресловутое «все включено», фактическое отсутствие языкового барьера и отличные условия для семейного отдыха.

В-третьих, Турция – одно из самых доступных, надежных и стабильных направлений на нашем рынке. В «ковидные» времена Турция уже на фоне первой волны пандемии смогла выработать понятные и простые правила въезда и придерживается их до сих пор.

В-четвертых, направление, кажется, не вызывает никаких сомнений в отсутствии санкционных ограничений в перелете. Турция не только предлагает отдых непосредственно на турецких курортах, но и является «перевалочным пунктом» для путешествий белорусов в Европу и по всему миру.

Если говорить непосредственно о том, что происходит с ценами на турецкий отдых в этом сезоне, то в игру вступают пятый и шестой факторы. В 2022 году наверняка проявится отложенный спрос на турецкое направление со стороны европейских стран. Ведущие рынки, поставляющие основные потоки туристов – Англия, Германия – сняли ограничения на въезд в Турцию, соответственно, турецкие отельеры воспользуются моментом, чтобы компенсировать те потери, которые они несли два тяжелых года. Кроме того, текущие продажи на российском рынке показывают повышенный спрос со стороны российских туристов на Турцию – а это третий, после Англии и Германии, массовый игрок на направлении.

И еще один важный момент – девальвация турецкой лиры наверняка приведет к тому, что местные туристы предпочтут отдых в своей стране, а не за рубежом, что тоже неизбежно скажется на ценах.

Логично предположить, что отдых в Турции не будет дешевым в 2022 году, говорят в белорусских турфирмах. Впрочем, глобального роста стоимости турпакетов турбизнес тоже не ожидает. Предположительно, цены будут на уровне 2019-го «доковидного» года.

Что касается акций раннего бронирования, то повышенный спрос (он заметно выше, чем в предыдущие сезоны) вполне объясним. Первые два года с момента начала пандемии были неимоверно тяжелыми – туристы были в шоке, а турбизнес только вырабатывал правила игры, по которым может существовать отрасль в новой реальности. Сейчас эти правила, в целом, определились. Турфирмы могут предоставить клиентам гарантии возврата денег – если вдруг тест окажется положительным или обнаружится ковид. Вполне успешно работают страховки от не вылета, к которым приспособились и страховые, и туристы, и турфирмы. Туристы знают, что могут рассчитывать на лояльные условия отмены туров. Определенные гарантии «в случае чего» предоставляют клиентам принимающие стороны.

В целом, как отмечают эксперты, если туристы хотят сэкономить и оказаться летом в нужном отеле на нужном курорте, стоит бронировать туры в Турцию на акциях раннего бронирования. В настоящее время действуют беспрецедентные рассрочки платежа и очень маленькие предоплаты – с доплатой полной стоимости пакета незадолго до вылета. Туры на первые чартерные, майские, рейсы уже практически распроданы. Так что, стоит поторопиться.