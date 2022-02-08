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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ И ГРОДНО В ФЕВРАЛЕ ПРОЙДУТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ НОТАРИУСОВ
14:28 09.02.2022
В феврале в Гродно и Гомеле пройдут акции по бесплатному консультированию граждан, приуроченные ко Дню влюбленных.
Как сообщает Национальный правовой портал, 10 февраля бесплатную правовую помощь гражданам окажут нотариусы Гродненского нотариального округа совместно с сотрудниками отделов ЗАГС Гродненского горисполкома, администраций Ленинского, Октябрьского районов Гродно, отделов ЗАГС Волковысского, Вороновского, Дятловского, Ивьевского, Лидского, Мостовского, Островецкого, Ошмянского, Сморгонского, Щучинского райисполкомов Гродненской области.
Проконсультироваться можно будет с 15.00 до 17.00 часов в отделах ЗАГС по следующим адресам:
Гродно, ул. Виленская, д. 1;
Гродно, ул. Соколовского, д. 24 (рядом с кольцом на площади Декабристов);
Гродно, бульвар Ленинского комсомола, д. 44;
Гродненская область, г. Волковыск, ул. Советская, 22;
Гродненская область, г.п. Вороново, ул. Советская, 34;
Гродненская область, г. Дятлово, ул. Красноармейская, 3;
Гродненская область, г. Ивье, пл. Комсомольская, 11;
Гродненская область, г. Лида, ул. Мицкевича, д. 5;
Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 36;
Гродненская область, г. Островец, пр-т Энергетиков, 2;
Гродненская область, г. Ошмяны, ул. Советская, 103;
Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Ленина, 11;
Гродненская область, г. Щучин, пл. Свободы, 11.
В порядке очереди заинтересованные смогут задать вопросы по: общей (совместной) собственности супругов; порядку заключения и оформления брачных договоров, соглашений о детях, соглашений об уплате алиментов; порядку установления отцовства; заключению и расторжению брака; регистрации рождения и смерти.
11 февраля с 10.00 до 12.00 ч. нотариус Гомельского нотариального округа, медиатор И. Сарасеко совместно с начальником отдела загса Гомельского горисполкома и представителем отдела принудительного исполнения Железнодорожного района Гомеля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам брачно-семейного законодательства.
Акция пройдет в Доме гражданских обрядов в Гомеле (ул. Ирининская, 11, тел. 8 (0232) 338755).
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