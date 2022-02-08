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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ UMEX-2022
13:47 09.02.2022
Белорусские оружейники примут участие в международной выставке UMEX-2022 (Unmanned Systems Exhibition & Conference), которая пройдет 21-23 февраля 2022 г. в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, на объединенном стенде белорусские предприятия представят технические средства для поиска, обнаружения, определения местоположения беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы с ними, а также комплексы и средства огневого поражения БПЛА.
В рамках выставки белорусские оружейники планируют найти новых партнеров и установить с ними долгосрочные взаимоотношения в сфере экономического и военно-технического сотрудничества.
Мероприятие проводится совместно с выставкой и конференцией по моделированию и обучению SimTEX-2022 (Simulation and Training) и международной выставкой и конференцией по национальной безопасности ISNR (International Exhibition for National Security and Resilience).
В трех мероприятиях свое участие подтвердило более 100 компаний, в том числе из Беларуси, Украины, Сербии, Эстонии, Словакии, Германии, Франции, Израиля, Италии, Испании, США, Китая.
UMEX и SimTEX считаются единственными мероприятиями в регионе, посвященными беспилотным системам, тренажерным комплексам и симуляторам, технологиям искусственного интеллекта (ИИ), робототехнике и многофункциональным системам в оборонном и гражданском секторах. Две выставки имеют стратегическое значение в календаре мероприятий, организованных Национальной выставочной компанией Абу-Даби.
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