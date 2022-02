Белорусские оружейники примут участие в международной выставке UMEX-2022 (Unmanned Systems Exhibition & Conference), которая пройдет 21-23 февраля 2022 г. в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, на объединенном стенде белорусские предприятия представят технические средства для поиска, обнаружения, определения местоположения беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы с ними, а также комплексы и средства огневого поражения БПЛА.

В рамках выставки белорусские оружейники планируют найти новых партнеров и установить с ними долгосрочные взаимоотношения в сфере экономического и военно-технического сотрудничества.

Мероприятие проводится совместно с выставкой и конференцией по моделированию и обучению SimTEX-2022 (Simulation and Training) и международной выставкой и конференцией по национальной безопасности ISNR (International Exhibition for National Security and Resilience).

В трех мероприятиях свое участие подтвердило более 100 компаний, в том числе из Беларуси, Украины, Сербии, Эстонии, Словакии, Германии, Франции, Израиля, Италии, Испании, США, Китая.

UMEX и SimTEX считаются единственными мероприятиями в регионе, посвященными беспилотным системам, тренажерным комплексам и симуляторам, технологиям искусственного интеллекта (ИИ), робототехнике и многофункциональным системам в оборонном и гражданском секторах. Две выставки имеют стратегическое значение в календаре мероприятий, организованных Национальной выставочной компанией Абу-Даби.