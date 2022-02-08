Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 февраля 2022 года выросло до 797 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 797 тыс. 188 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 783 тыс. 649 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 239 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 8254 человека, число смертей от COVID-19 – на 15.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 32 тыс. 122 теста. Всего в стране проведено 12 млн 010 тыс. 784 теста.