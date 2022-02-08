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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТ В ЛИТОВСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ПРОДОЛЖАЮТ ОФОРМЛЯТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ – ГТК БЕЛАРУСИ
11:56 09.02.2022
Транспорт в литовских пунктах пропуска продолжают оформлять в ручном режиме. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Ранее, 7 февраля, ГТК информировал об обновлении литовской стороной программных продуктов на границе, которое планировали завершить 8 февраля к 13.00.
«Вместе с тем оформление транспортных средств в литовских пунктах пропуска продолжается в ручном режиме, работа программных продуктов так и не восстановлена, а о сроках ее возобновления сопредельной стороной не сообщается», - отметили в ГТК.
Данная ситуация негативно влияет на пропускную способность пунктов пропуска «Каменный Лог», «Бенякони», «Котловка», «Привалка» и «Видзы». Отмечается, что Литва продолжает не выполнять договоренности по приему транспортных средств и оформляет только 70% транспортных средств от положенного количества.
ГТК просит водителей, следующих через пункты пропуска на белорусско-литовской границе, учитывать данную информацию.
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