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ЭКОНОМИКА РБ


КОМАНДА БГУ ВЫСТУПИТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ИМЕНИ Ф. ДЖЕССОПА


11:47 09.02.2022

Команда БГУ выступит на Международном юридическом конкурсе имени Ф. Джессопа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это стало возможным благодаря победе сборной юридического факультета на Национальном чемпионате Беларуси данного состязания. В ее состав вошли третьекурсники Екатерина Яколцевич, Син-Вэй Лиан, Екатерина Орочко, Владислав Петрашко, Александра Петухова. Кроме того, в номинации «Best memorial» (лучшая письменная позиция) студенты заняли первое место.

Подготовкой команды занималась старший преподаватель кафедры государственного управления Ксения Лапутько.

Во время национального тура будущие юристы-международники выступали в качестве истца и ответчика своих клиентов (государств) на Международном Суде ООН. Темами споров нынешнего года стали права человека в сети Интернет и кибератаки. Все задания выполнялись на английском языке.

Соперниками сборной БГУ в отборочном туре выступили студенты Полоцкого государственного университета, Международного университета «МИТСО» и др.

Национальный чемпионат завершился 29 января в Минске. Финал Международного юридического конкурса имени Ф. Джессопа пройдет с 24 марта по 10 апреля в Вашингтоне (США) в формате-онлайн.

Конкурс по международному праву имени Ф. Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) основан в 1960 году. Это самое престижное в мире соревнование по международному публичному праву, своего рода «олимпийские игры» будущих юристов. Его организатором выступает Международная ассоциация студентов-юристов. В Беларуси конкурс проводится Ассоциацией международного права и арбитража (BILA).

Ежегодно в состязании участвуют около 2000 студентов из более 550 университетов. Команды БГУ традиционно занимают высокие позиции в финальных соревнованиях. Так, в 2017 студенты ФМО БГУ году заняли первое место в номинации «Показательные выступления», в 2019 году вошли в Топ-100 лучших выступающих, а в прошлом году ребята-международники вошли в число 16 сильнейших команд мира по итогам устных выступлений и заняли четвертое место в престижной номинации Hardy C. DillardAward за лучшую письменную работу.
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