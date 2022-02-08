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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2022 ГОДУ ОБСУДЯТ 11 ФЕВРАЛЯ НА СЕМИНАРЕ В МОЗЫРЕ
11:30 09.02.2022
11 февраля 2022 года в Мозыре состоится семинар на тему «Современные тенденции и актуальные вопросы налогообложения в 2022 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, на семинаре будут обсуждаться порядок исчисления и уплаты НДС в 2022 году, налог на прибыль, недвижимость, земельный налог, а также транспортный налог для организаций.
Кроме того, речь пойдет о подоходном налоге с граждан в 2022 году.
Семинар организует Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».
В семинаре примет участие специалист Министерства по налогам и сборам.
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