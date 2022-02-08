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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЯВЛЯТЬ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНСКА
11:01 09.02.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продолжает выявлять завышение цен на плодоовощную продукцию в торговых организациях Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в январе 2022 г. за нарушения законодательства о ценах и ценообразовании при реализации плодоовощной продукции составлены и направлены в экономический суд Минска административные материалы в отношении ООО «Чистые родники», ОАО «Наваколле», ООО «Либретик», ООО «КвалиМОЛЛ» и их должностных лиц.
Всего сумма завышения выявленных с начала 2022 года отпускных и розничных цен уже составила 65 433,77 рубля.
В 2021 году Главным управлением МАРТ по Минску также были установлены многочисленные факты нарушений субъектами хозяйствования столицы законодательства о ценах и ценообразовании при реализации плодоовощной продукции.
Так, по результатам к административной ответственности привлечены ООО «Евроторг», ООО «ГРИНрозница», ООО «Табак-Инвест», ЗАО «Юнифуд», ИУП «БелВиллесден», ООО «Фудлогистик», ООО «Зорина», 12 должностных лиц, допустивших нарушения, а также индивидуальные предприниматели, торгующие плодоовощной продукцией на территории КТУП «Минский Комаровский рынок».
Общая сумма завышения цен на овощи, установленная в 2021 году, составила 190 547,2 рубля, при этом 11,6% – завышения отпускных цен оптовыми поставщиками, 88,4% – доля превышение розничных цен.
Экономическим судом Минска приняты решения в отношении всех нарушителей о наложении штрафов в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством.
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